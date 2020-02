Ze pleegden ook diefstallen in auto's. In de Planterijstraat werden vijf feiten gepleegd, in de Brandstraat zes. Er waren ook verschillende inbraken in de Kruisbergstraat, de Krommekeerstraat en in de Predikherenstraat in Wingene.

De politiezones Regio Tielt, Het Houtsche en Aalter zetten een grootscheepse actie op touw en kregen versterking van speurhonden en de heli van de federale politie. Het onderzoek loopt verder.