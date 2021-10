Twee verdachten van de steekpartij van dinsdagnamiddag in het Westerkwartier van Oostende zijn vanmiddag vrijgelaten. Het onderzoek en de zoektocht naar een mogelijke derde verdachte loopt.

Bij de steekpartij werd een dertiger zwaargewond. De man bloedde hevig en lag op straat. Hij is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar is intussen stabiel. Kort na de feiten werden twee mensen opgepakt. Maar ze zijn dus op vrije voeten na hun verhoor.

Deze morgen was er ook een wedersamenstelling van de dodelijke steekpartij in het Hazegras van afgelopen weekend. De twee Franse verdachten verschijnen morgen voor de raadkamer.

