Verdachten schietpartij blijven in de cel

De twee verdachten van een schietpartij in Wielsbeke, waarbij een 72-jarige vrouw levensgevaarlijk gewond raakte, blijven in de cel.

De aanhouding van de man van 31 is verlengd, de zaak van de vrouw van 25 is uitgesteld. Zij kon niet naar de rechtbank komen, omdat er momenteel gestaakt wordt in de gevangenis van Brugge.

Het slachtoffer Grietje W. werd maandag aangetroffen aan haar woning in de Breestraat. Ze was getroffen door twee kogels. Nog diezelfde dag pakte de politie twee verdachten op. Het gaat om Imraan A., een man van 31, en Summer A. zijn vriendin van 25. Beide verdachten komen uit Temse en kennen het slachtoffer.

Volgens sommige bronnen zou Imraan een relatie hebben gehad met Grietje. Na tal van ruzies zou ze hem hebben willen dumpen, maar ze durfde niet, want de man was agressief. Het is nog niet duidelijk wie maandag de trekker heeft overgehaald. Het slachtoffer is intussen stabiel.

