Verdachten in onderzoek naar moord in Tielt weer vrijgelaten

In het onderzoek naar de moord in Tielt zijn gisteren drie mensen opgepakt voor verhoor. Alle verdachten zijn intussen vrijgelaten bij gebrek aan voldoende ernstige aanwijzingen in de huidige stand van het onderzoek.

De 32-jarige Leander Quintyn kwam op zaterdagavond 6 maart door messteken om het leven, maar van de dader ontbrak elk spoor.

De hulpdiensten werden die avond rond 22.50 uur opgeroepen voor een steekpartij op de openbare weg in het centrum van Tielt. Het slachtoffer werd even later zwaargewond aangetroffen in de Felix D'Hoopstraat, tussen de huisnummers 2 en 14. De dertiger werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen bezweek. Het Brugse parket vorderde een onderzoeksrechter voor moord, maar in eerste instantie konden geen verdachten gearresteerd worden.

Bewakingscamera's

In die omstandigheden deden politie en parket aan mogelijke getuigen al een oproep om zich te melden. Daarnaast werd aan mensen uit de omliggende straten gevraagd om beelden van hun bewakingscamera's te bezorgen. De speurders zijn vooral op zoek naar beelden tussen 22 uur en middernacht. Ook dashcambeelden van mensen die op dat moment door het centrum van Tielt reden, zijn welkom. Het is niet duidelijk of het opsporingsbericht nieuwe informatie heeft opgeleverd.

In het onderzoek naar de moord werden vandaag een aantal mensen opgepakt voor verhoor. Over hun mogelijke rol in de feiten kan het parket op vraag van de onderzoeksrechter niets kwijt. "Er is nog geen beslissing over een eventuele voorleiding, laat staan over een eventuele aanhouding", klinkt het. Wellicht zal pas woensdag duidelijk worden of de verdachten voorgeleid worden.

