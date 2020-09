Verdachten drugslab in Lendelede blijven in de cel

De acht verdachten die zijn opgepakt na het oprollen van een synthetisch drugslabo in Lendelede, afgelopen dinsdag, blijven allen één maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. De inval paste in een onderzoek dat al anderhalf jaar loopt.

De inval gebeurde bij een leegstaande hoeve langs de heirweg in Lendelede. De politie stootte er op een installatie om synthetische drugs aan te maken. Naar verluidt één van de grootste die ooit is ontdekt in ons land. Vier mensen werden meteen opgepakt, een vijfde betrokkene vluchtte even weg maar kon na een klopjacht alsnog ingerekend worden. Later zijn nog drie medeplichtigen aangehouden.

De acht verdachten verschenen vanmorgen voor de raadkamer. Eén van hen is een vijftiger uit Oostende die al eerder betrokken was bij een canabisplantage in Ledegem.

Bij de inval in de hoeve in Lendelede zouden 2000 kg amfetamines zijn aangetroffen.

