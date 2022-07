Verdachten blijven in cel voor gewelddadige gijzeling

De feiten speelden zich in de nacht van maandag 18 op dinsdag 19 juli af in het centrum van Brugge. Een jongeman werd erg gewelddadig aangepakt en in een wagen gedwongen. Het slachtoffer werd daarna vastgebonden en opnieuw afgetroefd op een appartement in Izegem. Hij zou er tot drie keer toe het bewustzijn hebben verloren. Uiteindelijk slaagde hij erin om zichzelf te bevrijden, omdat zijn bewaker in slaap was gevallen. Hij kon naar een politiekantoor in de buurt lopen.

Diezelfde dinsdagavond werden drie jongemannen opgepakt op het appartement in Izegem. Het gaat onder andere om de huurder van het pand. De verdachte ontkent echter dat hij met de gijzeling iets te maken heeft. Ondertussen was via de nummerplaat ook de vermoedelijke chauffeur van het gebruikte voertuig al geïdentificeerd. Ook zij werd snel ingerekend.

Drugsmilieu

De gijzeling zou zich afspelen binnen het drugsmilieu, maar het precieze motief voor de feiten blijft voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn nog enkele verdachten voortvluchtig, maar ook daar doet het parket momenteel geen uitspraken over.

Maandag verscheen de jonge vrouw al voor de raadkamer in Brugge. Haar aanhouding werd met een maand verlengd. Dinsdagochtend was het de beurt aan de drie andere verdachten. De raadkamer oordeelde dat ook zij in het belang van het onderzoek minstens een maand langer in de cel moeten blijven.