De onderzoeksrechter in Brugge heeft Peter C. aangehouden. Dat meldt het federaal parket. De man wordt verdacht van poging tot terroristische moord.

Mogelijk wilde Peter C. een aanslag plegen op de verkiezing van Miss België. Dat evenement vond zaterdagavond plaats in Plopsaland in De Panne. De man werd in de omgeving opgepakt. Hij was gewapend.

Over de Nederlandse vrouw die in het gezelschap van Peter C. was, heeft de onderzoeksrechter volgens het parket nog geen beslissing genomen. De verdachte moet nu binnen de vijf dagen voor de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg van Brugge verschijnen.