Vanochtend werd op parking Het Aanwijs van het provinciedomein Bulskampveld in Beernem een kleine 40 verdachte vaten aangetroffen.

Het ging om 37 vaten uit metaal en plastiek. De civiele bescherming is opgeroepen en de vaten zijn er weggehaald. Momenteel wordt onderzocht wat er precies in die vaten steekt en wie ze daar heeft achtergelaten. Ook de federale gerechtelijke politie is ingelicht.

De politiezone Het Houtsche roept getuigen op om zich te melden indien ze iets verdachts gezien hebben of gehoord. Dat kan op het nummer 050/82 08 00