Verdachte van poging gifmoord op 3-jarig zoontje stapt uit het leven

Een 28-jarige vrouw uit Eernegem, die verdacht werd van een poging tot gifmoord op haar driejarig zoontje, is zaterdag uit het leven gestapt. J.G. zat negen maanden in voorhechtenis, maar werd op 19 april door de Brugse raadkamer onder voorwaarden vrijgelaten.

Het slachtoffer werd begin juli 2018 in kritieke toestand overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Gent. Onderzoek bracht aan het licht dat het kind bijna bezweken was aan een dosis van de pijnstiller tramadol. Dergelijke zware pijnstillers worden normaal niet aan jonge kinderen toegediend, waardoor de ouders in het vizier van de speurders kwamen.

Op woensdag 18 juli werden beide ouders aangehouden, maar de vader was een dag later weer op vrije voeten. J.G. bekende immers dat ze haar zoontje de pijnstiller toediende. Naar eigen zeggen wilde de vrouw het jongetje opzettelijk zieker maken, zodat hij zou opgenomen worden in het Zeepreventorium in De Haan. Er werd ook gedacht aan het syndroom van Münchhausen by proxy. Opvallend genoeg diste J.G. in een briefje aan haar partner plots een ander verhaal op. De vrouw zou enkel bekend hebben om hem vrij te krijgen. Het is niet duidelijk of de vrouw de feiten ondertussen wel had toegegeven.

