Verdachte van moord in Oostende is in cel overleden

De verdachte van een moord in Oostende op een man uit Eritrea is in de cel overleden. Het gaat om een Irakees van 30 jaar die in de badstad woonde. Er zou bij het overlijden geen sprake zijn van tussenkomst door derden.

De verdachte is afgelopen nacht overleden in de gevangenis van Brugge. De feiten waarvoor de man in voorhechtenis zat speelden zich in april vorig jaar af. In een leegstaand pand in de Koninginnelaan vonden arbeiders het lichaam van de Eritreeër. Hij was met bruut geweld om het leven gebracht. DNA-onderzoek bracht de speurders al snel bij de nu overleden man.

Bekijk ook: