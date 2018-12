Verdachte van incident met knuppel blijft aangehouden

In de nacht van vrijdag op zaterdag wers omstreeks 4 uur een minderjarige geslagen op het hoofd met een baseballknuppel aan café De Vage Belofte op de Vismarkt in Ieper. Het slachtoffer werd afgevoerd naar het ziekenhuis met interne bloedingen. Gisteren is dan een verdachte gearresteerd, het gaat om G.B. (1999) uit Ieper. Hij is vandaag voor de onderzoeksrechter verschenen en blijft aangehouden voor inbreuken op de drugswetgeving, slagen en verwondingen en verboden wapens. De jongeman ontkent de feiten.

