Verdachte uitgeleverd voor mensensmokkel met rubberbootjes

In een onderzoek naar mensensmokkel met rubberbootjes heeft Duitsland een 31-jarige man van Iraanse origine aan ons land uitgeleverd. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Andere verdachten werden in dezelfde zaak eerder al tot acht en negen jaar cel veroordeeld.

De bal ging aan het rollen toen de politiezone Westkust op 2 mei 2020 een Duits voertuig controleerde in Koksijde. In de bewuste Hyundai werden een opblaasbare boot, een buitenboordmotor, elf zwemvesten, roeispanen en jerrycans met benzine aangetroffen. De Iraanse inzittenden Reza J. (33) en Omid K. (39) werden op 23 september door de Brugse strafrechter al tot respectievelijk acht en negen jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Het team mensensmokkel van de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) probeerde echter ook de rest van de mensensmokkelbende in kaart te brengen. Dankzij de samenwerking met de Duitse politiediensten konden op 20 oktober drie verdachten gearresteerd worden. Het gaat om mensen van Iraanse origine uit de streek van Dortmund en Düsseldorf. Twee verdachten werden op 27 november al uitgeleverd en zitten nog steeds in voorhechtenis. Woensdag werd ook de derde verdachte vanuit Duitsland naar Brugge gebracht. De 31-jarige man werd ondertussen door de onderzoeksrechter aangehouden.

Levensgevaarlijk

Het parket merkt op dat mensensmokkelbendes steeds vaker opblaasbare bootjes gebruiken om transmigranten meestal vanuit Noord-Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen. "Wij zetten heel hard in op deze vorm van mensensmokkel, omdat deze wijze van handelen levensgevaarlijk is. Telkens wanneer noodoproepen binnenkomen, is het alle hens aan dek en is het bang afwachten tot mensen op de Noordzee levend worden aangetroffen", aldus procureur Manuel Manderick. Het is de bedoeling om in samenwerking met de Duitse collega's leveranciers van dergelijke bootjes te blijven aanpakken.