De verdachte van het schietincident in Blankenberge vrijdag, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, onwettig wapenbezit, verkrachting en wederrechtelijke vrijheidsberoving.

De man van 45 had vrijdagmorgen een vrouw van 39 uit Bredene vijf keer beschoten, waarvan één keer in haar been. Het incident gebeurde in de L. Dujardinstraat in Blankenberge.

De dader verschanste zich daarna in zijn appartement. De speciale eenheden kwamen ter plaatse om de man in te rekenen. Hij is geen onbekende bij de politie.

De onderzoeksrechter besliste om hem aan te houden.

