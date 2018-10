Hij was dit weekend tijdens een routinecontrole in Brussel opgepakt en stond internationaal geseind. De man uit CHarleroi zou onder meer in Veurne hebben toegeslagen in neen woonzorgcentrum waar hij bankkaarten en geld ontvreemdde van inwonende bejaarden. Hij komt in aanmerking voor een 30-tal feiten, verspreid over het land. De man werd in het verleden al meerdere keren veroordeeld voor diefstallen, wat hem al meer dan zes jaar gevangenisstraf opleverde.