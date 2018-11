Verdachte Red Bullroof blijft in cel

Eén van de drie verdachten opgepakt voor de diefstal afgelopen zomer van 950.000 euro aan blikjes Red Bull uit een hangar in Rekkem, blijft in de cel. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling in Gent beslist.

Op 12 augustus werden driehonderd palletten Red Bull of elf opleggers van de energiedrank gestolen uit een hangar in Rekkem. De dieven hadden naar schatting twaalf uur nodig om de hangar in de industriezone vlakbij de Franse grens leeg te halen. Kort na de diefstal werden twee opleggers met gestolen blikjes gevonden in Moeskroen, en ook in Antwerpen en het Franse Douai werd een deel van de buit teruggevonden. Er werden toen twee verdachten opgepakt, een man uit Waregem en een man uit Moeskroen.

Begin oktober werd ook een derde verdachte gevat. De man was naar Spanje gevlucht, maar kon daar worden opgepakt en werd aan ons land uitgeleverd. Hij vroeg dinsdag een voorwaardelijke vrijlating, maar de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling houdt hem in de cel.

