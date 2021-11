Langs de Kasteeldreef in het centrum van Wakken vond een vrouw donderdagochtend een verdachte brief in haar brievenbus.

Onder andere de brandweer en de politie werden onmiddellijk op de hoogte gebracht. De civiele bescherming nam donderdagmiddag de poederbrief mee voor verder onderzoek in het labo. Het is al het tweede dergelijke voorval deze week in onze provincie. Begin deze week werd een dergelijke omslag gevonden in Oostende. Na onderzoek bleek er bloem in de brief te zitten.