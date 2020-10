In Nieuwpoort heeft een apotheek een poederbrief ontvangen. De zaak was daardoor urenlang gesloten. Het gerecht onderzoekt de zaak.

De poederbrief met een verdacht wit poeder zat vanmorgen in de bus bij een apotheek in de Albert I-laan. De apotheker verwittigde de politie.

Druk in labo

Politie, brandweer en civiele bescherming kwamen ter plaatse, en sloten de apotheek meteen. Rond de zaak was een perimeter ingesteld. Een labo moet nu achterhalen of het poeder effectief gevaarlijk is. Maar door de coronacrisis is het daar druk, dus wellicht pas over enkele dagen volgt uitsluitsel.

De apotheek is intussen wel weer open.