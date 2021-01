Verdachte overval Diksmuide aangehouden

Afgelopen woensdag heeft de politie 3 verdachten op heterdaad betrapt bij een inbraak in Avelgem. De hoofdverdachte, een Serviër, zou ook verantwoordelijk zijn voor een home-invasion in Diksmuide, eind vorig jaar.

Het was een alerte buur die afgelopen woensdag de politie verwittigde nadat 3 personen (2 Serviërs en een Bulgaar) een inbraak pleegden in Avelgem. Die drie verdachten vluchtten weg met een voertuig, maar door de goede samenwerking tussen politiezones Mira en Gavers kon het voertuig na een helse achtervolging klemgereden worden.

Het drietal verscheen deze ochtend voor de onderzoeksrechter in Veurne op verdenking van de inbraak in Avelgem en ook omwille van lidmaatschap aan een dievenbende. Alle drie de verdachten zijn aangehouden.

De hoofdverdachte, een 30-jarige Serviër, zou ook in aanmerking komen voor een home-invasion in Diksmuide op 19 december, en voor een 20-tal andere inbraken waarbij juwelen, geld en elektronica werden buitgemaakt. De feiten speelden zich af van augustus vorig jaar tot afgelopen woensdag over heel West-Vlaanderen, ondermeer in Pervijze, Diksmuide, Kortrijk, Menen, Spiere-Helkijn en Zwevegem. De hoofdverdachte werd vorig jaar nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar, deels met uitstel voor gelijkaardige feiten.

Verder onderzoek moet uitwijzen of de 3 betrokkenen nog in aanmerking komen voor andere feiten.

