Verdachte moord Oostende blijft in de cel

De verdachte van de moord van zaterdagmorgen in Oostende blijft een maand langer in de cel. Zaterdag werd de dertiger uit Oostende aangehouden nadat het levenloze lichaam van een man van 55 in zijn keuken door de hulpdiensten werd gevonden.

In een studio langs de Jules Peurquaetstraat in Oostende werd zaterdagochtend het levenloze lichaam van W.D. aangetroffen. Uit de uitwendige lijkschouwing bleek dat de Oostendenaar met één messteek om het leven werd gebracht. Een autopsie bevestigde dat.

De bewoner van die bewuste studio werd kort na de ontdekking van het lichaam gearresteerd door de politie. De 30-jarige Tommy J. verscheen zondagochtend al voor de onderzoeksrechter. Die besliste om hem aan te houden op verdenking van moord.

De verdachte verklaart nu dat hij een duw kreeg en dat hij de man, weliswaar onbewust, met een messteek in het hart om het leven heeft gebracht. Volgens de dader was het niet meteen duidelijk dat de steek fataal was. Hij zou enkele uren geslapen hebben voor hij begon te reanimeren en de zelf de hulpdiensten belde. De steekpartij gebeurde trouwens tijdens een schermutseling en er was heel wat middelenmisbruik.

Momenteel zijn de feiten gekwalificeerd als moord, maar volgens de advocaat is er van voorbedachtheid geen sprake. De Oostendenaar had problemen met een verslaving, maar staat in de buurt bekend als een vriendelijk man.

