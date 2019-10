Verdachte moord Komen emotieloos bij schokkende beelden

De man van 38 uit Wervik die voor het hof van assisen in Brugge terechtstaat voor de moord op zijn vrouw in Komen, toont weinig emotie.

Dat is gebleken op deze tweede procesdag, waarbij een tiental Franstalige speurders van de federale politie in Doornik is komen getuigen.

Met de hulp van tolken lichten ze hun onderzoek toe, en bij hun uitleg in de assisenzaal toonden ze ook de gruwelijke beelden van het slachtoffer, zoals ze bijna drie jaar geleden werd aangetroffen: liggend in een plas bloed, met over het lichaam dertien messteken en gebroken kaakbeenderen.

Haar partner in de beklaagdenbank gaf geen kik bij de schokkende beelden, hij bleef emotieloos voor zich uitstaren. De familieleden van de vermoorde vrouw konden de beelden niet aan en verlieten de zaal.

