Verdachte groepsverkrachting blijkt Oostendenaar (19)

Eén van de meerderjarige verdachten van de groepsverkrachting van een meisje van 14 is een student van 19 uit Oostende. Hij en een jongeman van 18 blijven in de cel, heeft de raadkamer beslist.

De feiten gebeurden op 15 mei op de Westerbegraafplaats in Gent. Het meisje uit Gavere had die dag met een vriend afgesproken maar er daagden nog vier andere tieners op. Het meisje zou aangerand en verkracht zijn en beelden ervan zouden via sociale media verspreid zijn. Het slachtoffer kreeg de beelden te zien en stapte vier dagen na de feiten uit het leven. De politie kon vijf verdachten oppakken.

Vanmorgen zijn de twee meerderjarigen voor de raadkamer verschenen. Ze blijven in de cel. Volgens VTMnieuws is de jongeman van 19 een student Verftechnieken uit Oostende. De advocaat van de Oostendenaar had voor zijn cliënt de vrijlating onder voorwaarden gevraagd maar daar ging de raadkamer niet op in. De drie andere verdachten zijn nog minderjarig. Twee van hen zijn geplaatst in de jeugdinstelling van Wingene.