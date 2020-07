Verdachte duinenmoord veroordeeld voor fatale brandstichting

De verdachte in de zaak van de duinenmoord in Zeebrugge is in Nederland veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf voor een brand met dodelijke afloop.

Kenan B. (55) ontkent zijn betrokkenheid bij de brand en houdt ook vol dat hij niets te maken heeft de moord op zijn vriendin Milena Raycheva (26).

Het levenloze lichaam van de jonge vrouw werd in augustus 2010 teruggevonden in de duinen van Zeebrugge. Het slachtoffer kon echter pas ongeveer vier jaar later geïdentificeerd worden. Haar vriend Kenan B. werd in januari 2015 opgepakt, maar ontkent elke betrokkenheid bij de dood van de Bulgaarse vrouw. Volgens de Turkse Rotterdammer liet Raycheva hem plots in de steek toen ze vanuit Calais een trip naar Londen dachten te maken. In januari 2017 werd B. vrijgelaten.

Brand in flat in Rotterdam

Op 13 april 2019 werd in Rotterdam brand gesticht in het appartement van de duinenmoordverdachte. Zijn bovenbuur sprong uit het raam en kwam om het leven. Opnieuw beweert Kenan B. dat hij met de feiten absoluut niets te maken heeft. De rechtbank van Rotterdam veroordeelde hem op 10 april echter tot tien jaar gevangenisstraf voor opzettelijke brandstichting met dodelijke afloop. Daartegen gaat de man in beroep.

In de zaak van de duinenmoord werd de verdachte door de raadkamer naar de kamer van inbeschuldigingstelling verwezen, de laatste tussenstap op weg naar het hof van assisen. Het dossier komt in september opnieuw voor de KI in Gent. Het is niet duidelijk of er een link is met de brandstichting in Nederland.