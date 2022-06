Verdachte die studente wou verkrachten, is aangehouden

De verdachte van een poging tot verkrachting van een studente in Brugge is aangehouden door de onderzoeksrechter. Dat laat het parket weten.

De feiten dateren van afgelopen weekend in Sint-Michiels. Aan een studentenhuis is een studente aangevallen, toen ze haar fiets in de ondergrondse parking wou plaatsen.

Medestudenten schoten haar te hulp, waarop de man vluchtte. Aan de hand van z'n nummerplaat kon de politie hem inrekenen.

