Verdachte die man toetakelde in Torhout aangehouden voor poging tot moord

De verdachte is een man van 28 uit Ardooie. In de nacht van vrijdag op zaterdag viel hij Mike Verhaeghe aan in zijn woning in Torhout. De dader ging de politicus te lijf met een baseballknuppel en een mes. Verhaeghe liep hierbij verschillende snijwonden op, een hoofdwonde en brak zijn oogkas. Volgens het parket is het een wonder dat hij niet in levensgevaar verkeerde aangezien hij erg zwaar toegetakeld werd. Gisteren mocht de politicus het ziekenhuis verlaten. Hij kon nog niet meteen naar huis omdat het sporenonderzoek nog aan de gang was.

Ravage aan woning

De verdachte richtte ook heel wat schade aan aan de woning van het slachtoffer en bewerkte ook zijn auto die op de oprit stond met de baseballknuppel. Het zou gaan om een ex-vriend van één van de dochters van het slachtoffer. Het parket wil echter geen uitspraken doen over het motief van de verdachte.