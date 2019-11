Verdachte campingmoord vrijgelaten

In het dossier van de campingmoord in Slijpe bij Middelkerke is een verdachte vrijgelaten.

Hij moet zich aan zo’n 20 voorwaarden houden. Zo mag de man geen contact hebben met andere verdachten en krijgt hij een avondklok. Hij mag ook het land niet verlaten.

Lichaam in koffer

De zaak dateert van december 2017, wanneer de politie bij een routinecontrole het levenloze lichaam van een man ontdekt in de koffer van een wagen. De verdachte geeft toe dat hij twee mensen belde om het lichaam van het slachtoffer te laten verdwijnen, maar ontkent dat hij rechtstreeks betrokken is bij de moord. Hij was wel aanwezig op het moment dat de feiten zich afspelen op Camping Marva III. De twee hoofdverdachten blijven wel in de cel, in afwachting van hun proces.

