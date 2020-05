Verdachte blijft in de cel voor moord in Oostende

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 38-jarige man met twee maanden verlengd op verdenking van een moord in Oostende. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Khaldoon A. bekende dat hij de stoffelijke resten van zijn slachtoffer in de nabijgelegen Spuikom dumpte...

De bal ging op 9 maart aan het rollen met de verdwijning van Emmy G. (67) uit Oostende. In het onderzoek naar die onrustwekkende verdwijning kwam een bewoner van hetzelfde gebouw in de Voorhavenlaan als mogelijke betrokkene in het vizier van de speurders. In het appartement van de 38-jarige man werden sporen van bloed en geweld aangetroffen.

Op woensdag 11 maart bevestigde het parket dat het vermiste slachtoffer met geweld om het leven werd gebracht. Bovendien bleek dat de verdachte ondertussen zijn betrokkenheid bij de feiten had bekend. Zijn motief blijft voorlopig echter onduidelijk. Na de feiten sneed K. het lichaam van het slachtoffer in stukken. Tijdens een zoekactie werden op 12 maart inderdaad stoffelijke resten van het slachtoffer aangetroffen in de Spuikom, vlakbij de plaats van de feiten. De volgende dagen leverden bijkomende zoekacties niets meer op.

