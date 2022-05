In de Izegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel is zaterdagochtend een man dood teruggevonden in een diepvries. Dat bevestigt Bart Dochy, burgemeester van Ledegem. Het parket houdt alle opties open.

Zaterdagochtend is in de Izegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel, een deelgemeente van Ledegem, een man dood teruggevonden in een diepvriezer. Het lichaam is overgebracht naar het ziekenhuis voor autopsie. Het parket houdt alle opties open. Hoe lang de man er al lag, of hoe hij is overleden, is niet duidelijk.

Het was de familie die de hulpdiensten contacteerde.

Lees ook