Verdacht overlijden in Izegem

Politie en parket hebben een verdacht overlijden in Izegem onderzocht.

In een woning in de Droge Janstraat werd gisteravond het lichaam van een man gevonden. Omdat de voordeur op een kier stond, en er ook een plas bloed werd gevonden, hield het parket ook rekening met kwaad opzet. Uit onderzoek blijkt nu dat er niemand anders betrokken is bj de dood van de man.