Verdacht overlijden Ingelmunster: slachtoffer omgekomen door geweld

De man die vrijdagnacht overleed in een woning in Ingelmunster, is om het leven gekomen door geweld. Zijn 43-jarige partner heeft bekentenissen afgelegd, laat het parket West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, weten.

Rond vier uur 's nachts zagen buurtbewoners hoe de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Het koppel woonde nog maar een drietal maanden in het rijhuis in de Lysbrugstraat en zou in juni trouwen. Het is onduidelijk wat er zich precies afspeelde, maar volgens buren was er veel lawaai op straat.

Nu blijkt uit de autopsie dat het 53-jarige slachtoffer door geweld om het leven is gekomen. "Zijn partner, een man van 43, werd opgepakt en heeft bekentenissen afgelegd. Hij verschijnt dinsdag voor de onderzoeksrechter", laat het parket weten.

