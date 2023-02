Politie en parket onderzoeken een verdacht overlijden in Diksmuide. Het gaat om een dertiger die gisteren dood is teruggevonden in zijn bed.

Het was zijn vriendin die zijn lichaam vond, in een rijhuis in de Laure Fredericqlaan, vlakbij het stadspark in Diksmuide en bij het oude zwembad.

Door zijn jonge leeftijd gaat het gerecht uit van een verdacht overlijden. Een autopsie moet nu de doodsoorzaak uitwijzen.