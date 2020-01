Een expertencommissie van Unesco is duidelijk: de verbreding van de Brugse ringvaart mag niet ten koste gaan van de Vesten. Eerder heeft het stadsbestuur al z’n veto gesteld tegen onteigeningen in Sint-Jozef.

En zo is een verbreding van de stadsvaart via de R30 wellicht de enige overgebleven optie. Vlaanderen wil een bredere stadsvaart om de zeehavens van Oostende en Zeebrugge beter te ontsluiten.

Een uitbreiding van de stadsvaart via de R30 is meteen de duurste optie. Lange tijd werd ook een verbreding van het Schipdonkkanaal tussen Zeebrugge en Deinze onderzocht. Al lijkt daar geen politiek draagvlak meer voor. Veel alternatieven blijven er zo niet meer over.