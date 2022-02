Verbouwingen gevangenis Ieper: " eigen sanitair, telefoon, internet en televisie voor elke gedetineerde"

Er komen meer en vooral moderne cellen. Nu is er plaats voor 114 gevangenen, over twee jaar zullen dat er 176 zijn. Elke gedetineerde zal dan beschikken over eigen sanitair, een telefoon, internet en televisie. De minister is onder de indruk als hij ziet hoe de gevangenis er nu aan toe is.

Binnenkort opent in Kortrijk ook het eerste van 15 detentiehuizen in ons land, waar mensen met een korte straf en een laag veiligheidsrisico zullen verblijven. Ook in het noorden van West-Vlaanderen komt er wellicht een.