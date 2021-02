Verboden ijs te betreden: "Te vroeg om nu al van schaatsplezier te dromen"

Het is momenteel verboden om het ijs te betreden op openbare waterlopen en vijvers in Brugge.

Het ijskoude weer doet heel wat Bruggelingen al de schaatsen van de zolder of uit de kelder halen met de hoop dat het na enkele nachten stevig vriezen wel mogelijk zal zijn om op vijvers en waterlopen te schaatsen. Sommigen denken er al aan om weer eens een wandeling te maken op de bevroren Brugse reien. Het is immers al 24 jaar geleden (van januari 1997) dat nog op de reien gewandeld kon worden.

Gasboete

“Het is nog te vroeg om nu al van schaatsplezier te dromen”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Het gemeenteraadsbesluit stelt duidelijk dat het verboden is om zich zonder noodzaak op het ijs te begeven van alle openbare waterlopen en vijvers gelegen op het grondgebied van de stad Brugge. Op het overtreden van deze verbodsbepaling staat een gasboete.”

Afhankelijk van het weer

Afhankelijk van het weer, de dikte van het ijs en de staat van het ijs bepaald na meetcontroles door de stedelijke brandweer, kan de burgemeester dit verbod door een besluit opschorten. Deze toelating is wel beperkt in tijd en geldt enkel voor de aangewezen plaatsen.

“Wanneer de brandweer voor een bepaalde plaats groen licht geeft, zal ik onmiddellijk een besluit nemen om het schaatsen op die plaatsen toe te staan. Let wel, we leven nog steeds in coronatijden en moeten nog steeds de geldende federale maatregelen naleven. Indien er dus toestemming komt om het ijs te betreden, dan zal dit enkel met de eigen bubbel of met maximaal vier personen zijn”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Er ligt momenteel nog geen ijs op de Damse Vaart, maar hier en daar wordt er toch al gedroomd van schaatspret. De stad Damme roept om geen stenen of takken in het water te gooien omdat die voor wakken kunnen zorgen.