Verbod stakingsposten aan alle winkels Delhaize

Er is een verbod op stakingsposten aan alle winkels en distributiecentra van Delhaize, in heel België. Het bestaande verbod is uitgebreid en verlengd.

Zaterdag stuurde de directie nog een deurwaarder naar de Delhaize in het centrum van Oostende. Daar hadden de bonden een actie gepland. De supermarktketen kan dat dus blijven doen.

De uitbreiding naar heel België van het verbod op stakingsacties waarmee winkels en distributiecentra van Delhaize geblokkeerd worden, is betreurenswaardig, maar de acties gaan gewoon voort. Dat heeft vakbondsman Wilson Wellens (ACLVB) gezegd voor aanvang van de ondernemingsraad bij Delhaize in Zellik (Asse). Hij wijst er ook op dat de uitspraak van de rechtbank geen betrekking heeft op het stakingsrecht. "Het is jammer dat Delhaize tijd spendeert aan verdere escalaties, maar de mensen blijven gemotiveerd om actie te voeren", zegt Wellens. "Ik zie bovendien nog alternatieve acties komen. Het feit dat buitenstaanders graffiti aanbrengen en overgaan tot vandalisme is veelzeggend. Delhaize luistert niet naar de mensen."

Van de ondernemingsraad deze namiddag bij Delhaize verwachten de vakbonden weinig. "Ik ben al tevreden als de situatie niet verder escaleert. Waar Delhaize aanvankelijk in de verdediging ging, is het bedrijf nu de aanval aangegaan. De supermarktketen kiest ervoor om de mensen te negeren in plaats van te luisteren. Het is zo jammer dat dit conflict al zo lang aansleept zonder de minste vooruitgang", aldus Wellens.

Het sociaal overleg bij Delhaize zit sinds de aankondiging van de intentie tot verzelfstandiging van de 128 eigen winkels begin maart muurvast. De directie garandeert bij de overname van de winkels door zelfstandige uitbaters het behoud van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de 9.000 betrokken werknemers, maar daar plaatsen de bonden vraagtekens bij.



