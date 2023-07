Verbod op verkoop levende dieren op de markt, paardenmarkt in Torhout mag blijven

De paardenmarkt in Torhout mag wel nog doorgaan, terwijl er een verbod komt op dierenverkoop op een wekelijkse markt. Dat staat in de nieuwe codex Dierenwelzijn van minister Ben Weyts (N-VA).

De paardenmarkt in Torhout vindt slechts een keer per jaar plaats. Daardoor krijgt het een uitzondering op de nieuwe maatregel in de codex Dierenwelzijn. Stad Brugge legde eind vorig jaar al een verbod op op de verkoop van levende dieren op de Markt.

Samenwerking dierenasiel

In de codex staan nog andere maatregelen. Zo komt er een verbod op het thuis slachten van schapen, geiten en varkens. Kippenkwekers moeten hun dieren nog meer ruimte geven. Ze moeten volledig overstappen van kippenkooien naar een volièresysteem met vrije uitloop.

Slachthuizen moeten verplicht camera’s plaatsen, en elke gemeente moet een samenwerking aangaan met een dierenasiel. Tot slot moet ook elke politiezone een persoon aanstellen die het aanspreekpunt is als het over dierenwelzijn gaat.

