Verbod alcoholverkoop via raamverkoop krijgt groen licht

Het verbod op de verkoop van alcohol via raamverkoop dat West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé wilde invoeren, krijgt groen licht. Dat meldt de gouverneur.

Vanaf morgen vrijdag gaat het verbod in en het blijft tot en met 15 januari gelden. De gouverneur wilde daarmee samenscholingen en mini-kerstmarkten vermijden.

Geen wildgroei of mini-kerstmarkt

West-Vlaanderen verfijnt haar reglement rond raamverkoop. Zo mag wie aan raamverkoop doet vanaf vrijdag geen alcohol meer verkopen. Ook niet als het geserveerd wordt bij etenswaren die worden verkocht. Verder kan raamverkoop vanaf vrijdag enkel nog voor zaken die daarvoor een vergunning kregen van de gemeentelijke overheid voor 15 november.

"Daarmee willen we vermijden dat er rond de feestdagen plots een wildgroei aan raamverkoop komt en er een soort mini-kerstmarkt ontstaat. Aanvragen tot en met 14 november blijven natuurlijk wel behouden. Gemeentelijke overheden zullen geen nieuwe vergunningen meer afleveren", verduidelijkt Decaluwé.

Nagenoeg alle West-Vlaamse burgemeesters waren vragende partij voor de aanpassingen. "Heel wat burgemeesters hadden klachten omtrent samenscholingen rond zaken waar raamverkoop was. Het is niet de bedoeling dat we er een openluchtcafé van maken", aldus de gouverneur.

De beperkingen op raamverkoop starten op vrijdag vier december gelden tot en met 15 januari 2021.