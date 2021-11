Verandering titel verpleegkundige A2 zorgt voor beroering

De beroepsopleiding geeft kansen aan jongeren en volwassenen om via een traject op maat verpleegkundige te worden. Die titel zou nu mogelijk veranderen in zorg-assistent. Ook in de verpleegkundeschool Zowe in Brugge en Oostende met samen ruim 500 studenten is er verontwaardiging. "Hier in de verpleegkundeschool ZoWe in Brugge kun je een graduaatsdiploma in de verpleegkunde halen. Het is een praktijkgerichte opleiding en geknipt voor wie zich wil heroriënteren of zijn jobkansen wil verbeteren. De titel van verpleegkundige zou nu kunnen veranderen in zorg-assistent en dat vinden de studenten hier niet fair, luidt het daar.