Ventilus: Vlaams Belang dient motie in voor ondergrondse leidingen

Ventilus is een nieuwe hoogspanningslijn dwars door West-Vlaanderen die in 2019 werd aangekondigd. Die moet de groene stroom van de vele windmolens op zee naar het binnenland brengen, zeker nu nog een tweede windmolenpark gepland is voor de kust van De Panne. Het huidige hoogspanningsnetwerk volstaat daarvoor niet. In september beslist de Vlaamse Regering beslist of Ventilus ondergronds of bovengronds wordt gerealiseerd.

"Moet ondergronds"

"Het Vlaams Belang heeft van in den beginne gepleit voor de ondergrondse keuze, net zoals het burger- en het ondernemersplatform", zegt Stefaan Sintobin van Vlaams Belang Brugge.

"Bij dit dossier zijn tien gemeenten betrokken, waaronder Brugge. Zes van de tien burgemeesters, waaronder Dirk de Fauw, kiezen voor de ondergrondse oplossing."

"Burgemeesters onder druk"

"Volgende week vrijdag komt de ‘fine fleur’ van de Vlaamse Regering naar Brugge voor overleg met de 10 betrokken gemeenten. Het feit dat minister-president Jambon sàmen met de ministers Crevits, Demir, Somers en Weyts afzakken naar Brugge voorspelt weinig goeds en wijst er op dat de burgemeesters zwaar onder druk zullen worden gezet. "

Fractieleider Stefaan Sintobin zal op de gemeenteraad van 29/8 vragen aan burgemeester de Fauw om "voet bij stuk te houden en polsen naar het standpunt van het volledige college".

Ook heeft Sintobin een motie ter stemming ingediend waar bij hij vraagt dat de hele gemeenteraad unaniem advies geeft aan de Vlaamse Regering om te kiezen voor de ondergrondse oplossing. "Deze motie moet er voor zorgen dat de druk op de Vlaamse Regering verhoogd wordt", aldus Sintobin.