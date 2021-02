Ventilus: neutrale tussenfiguur moet wantrouwen wegnemen

Het tracé ligt bovendien nog niet helemaal vast: er komen mogelijk na inspraak nog alternatieven bij. Er komen dus wellicht nog betrokken gemeenten bij. Maar nu al stellen de burgemeesters van Brugge, Zedelgem, Torhout, Oostkamp, Wingene en Lichtervelde zich samen negatief op tegenover de voorlopige plannen van Elia.

Neutraal figuur

Dit dossier snel afhandelen kan dus niet, zegt Demir: “Door de omvang van het project en de technische aard van de procedure zijn er nog veel te veel vragen en bestaat er grote weerstand in de regio. Daar mag niet te snel overeen gegaan worden. Er is ook een grote ongerustheid over de gezondheid en de gebruikte technologie."

Demir gaat daarom een neutrale intendant aanstellen. "Die moet in alle onpartijdigheid en onafhankelijkheid in overleg gaan met alle betrokkenen, en naar heldere antwoorden zoeken op alle openstaande vragen." De Intendant wordt in principe aangesteld voor een periode van 6 maand, maar kan nog verlengd worden. Wie die intendant wordt ligt nog niet vast.

