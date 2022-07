Ventilus naar bovengronds dossier: "We moeten eigenlijk geen keuze meer maken" (minister Demir)

"In het dossier over de geplande hoogspanningslijn Ventilus gaat het niet om een keuze tussen bovengronds of ondergronds." Dat heeft Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) dinsdag gezegd in de commissie Energie van het Vlaams Parlement.

Demir kreeg over het Ventilusdossier vragen van Vlaams Belang-parlementslid Carmen Ryheul, die ervoor pleit de hoogspanningskabels ondergronds te leggen. Er is hevig protest in onze provincie om dat bovengronds te doen. "Maar ondergronds zou meer kosten en gaat in tegen het advies van de experten," zei Demir. (lees verder onder de video)

De minister kondigde gesprekken aan met haar coalitiepartners CD&V en Open VLD en benadrukte dat het een beslissing wordt van de voltallige Vlaamse regering. Het is niet duidelijk wanneedie valt, maar de verwachting is dat dat nog voor de zomervakantie zou kunnen.

"Moeten geen keuze maken"

Maar het wordt dus geen keuze tussen boven- of ondergronds, gaf Demir aan: "Wij moeten eigenlijk geen keuze maken. Dat is een misverstand", aldus Demir. "Als we zeggen dat we dat niet zien zitten en het allemaal ondergronds moet, hoewel we dan niet alle doelstellingen kunnen realiseren, dan moeten we helemaal van nul herbeginnen."

Concreet betekent zo'n beslissing dat een ruimer federaal plan moet worden herbekeken. "Dan gaat alles terug naar de ontwerptafel. Het is dus niet zo dat er bij de keuze voor een ondergronds scenario bepaalde delen van het federaal ontwikkelingsplan apart kunnen worden herzien. Dit moet in zijn geheel gebeuren."

Zo'n oefening zou veel tijd vragen en op federaal niveau is zo'n herwerking momenteel niet aan de orde, merkte Demir op in haar antwoord.

"Dialoog was façade"

Vlaams Belang is scherp voor de uitspraken van Demir. “De minister zegt hiermee eigenlijk dat het nooit de bedoeling was om rekening te houden met de bezorgdheden van buurtbewoners”, reageert Carmen Ryheul, die de minister had bevraagd. "Het toont aan dat de grootspraak over dialoog met de omwonenden slechts een façade was."

