Minister van Omgeving en energie Zuhal Demir heeft van de week nog overleg met haar Waalse collega over het Ventilusproject. Dat is de nieuwe hoogspanningslijn tussen de kust en Avelgem.

Want in Avelgem moet de Ventiluslijn aansluiten op een nieuwe Waalse hoogspanningslijn. Tegen beide projecten komt heel wat protest van buurtbewoners en lokale besturen. In Vlaanderen was zelfs een neutraal onderhandelaar nodig om te spreken met alle partijen. Demir wil binnenkort de knoop doorhakken in het dossier, maar wil eerst weten hoe haar Waalse collega omgaat met het geladen dossier.