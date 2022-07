Ventilus bovengronds of ondergronds? Vlaamse regering komt morgen bijeen

Bovengronds of ondergronds? Dat is de vraag waar de Vlaamse regering morgen een antwoord op zoekt in het Ventilusproject.

Zoals bekend moet de stroom van de windmolenparken op zee aan land worden gebracht langs een nieuwe hoogspanningslijn. Zo’n goeie 20 kilometer zou bovengronds komen langs de snelweg E403. Veel mensen in de buurt en vrijwel alle burgemeesters van de 10 betrokken gemeenten zijn tegen. Werkgeversorganisatie Voka is voor.

De Vlaamse regering komt morgen net voor de vakantie bijeen met op de agenda ook het Ventilusproject. Een ondergrondse of bovengrondse hoogspanningslijn langs de E403 is daarbij de prangende vraag in de regering met NV-A, Open VLD en CD&V. NV-A en Open VLD denken aan bovengronds, CD&V met 8 betrokken burgemeesters wil het net zoals de burgerplatformen ondergronds en pleit voor bijkomend onderzoek.

Ook over de meerkost van 5 miljard euro voor het ondergrondse tracé en over het verhoogde risico op kinderleukemie wil CD&V meer duidelijkheid. Tijdsdruk is voor de burgemeesters geen argument. Werkgeversorganisatie Voka mengt zich ook in het debat want de stroom is uiteraard essentieel voor de bedrijven. Voor Voka mag het bovengronds maar wil het morgen vooral een beslissing.

