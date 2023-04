Ventilus blijft beroeren: "Nee, wij gaan daar niet mee akkoord"

De strijd rond Ventilus is nog lang niet gestreden, ook al heeft de Vlaamse regering de knoop doorgehakt en het tracé vastgelegd. Voor de gemeenteraad in Izegem uitten actievoerders -onder hen ook een aantal gedupeerden- hun ongenoegen.

Izegem moet nu tegengas geven, zo klonk het. Ook op de gemeenteraad werden de messen geslepen. Uiteindelijk werd beslist om een advocaat onder de arm te nemen en juridisch advies in te winnen.

Wie denkt dat de strijdbijl begraven is, heeft het goed mis. Vlaams Belang, de burgerplatformen, Involte en verscheidene gedupeerden voerden actie aan het gemeentehuis in Izegem voor de gemeenteraad. Vlaanderen heeft beslist, maar de strijd komt nu pas goed op gang. De getroffen bewoners en bedrijven eisen dat de stad in actie komt.

Op 22 mei komt er een plenaire vergadering over het RUP, waar suggesties en bezwaren kunnen voorgelegd worden. Daarna start het openbaar onderzoek. Amper 2,3 kilometer hoogspanningsleiding ondergronds is onaanvaardbaar, zo blijkt.

