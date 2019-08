Venetië bezwijkt onder cruisetoerisme en vraagt Zeebrugse hulp

Aanleiding is een brief die hij ontving van zijn collega uit het Italiaanse Venetië. Die zoekt steun omdat zijn stad onder de druk van de miljoenen cruisetoeristen dreigt te bezwijken. Nu vraagt Venetië hulp, onder meer aan Zeebrugge. "De haven van Venetië heeft vooral de mediterrane havens aangeschreven, ook enkele uit het noorden. Ik dat vooral de Scandinavische zeer interessant zijn om er bij te hebben. Wij hebben gevraagd aan de Europese Seaport Organisation dat zij het voortouw zouden nemen in overleg met onszelf, Venetië en anderen". Joachim Coens wil tijdens het overleg ook de milieuoverlast van de aangemeerde cruiseschepen aankaarten. Dit jaar doen 140 cruises Zeebrugge aan en die zijn samen goed voor 400.000 passagiers.

Schepen aansturen

Iedereen is overtuigd dat er iets moet gebeuren. Ook de cruisesector is vragende partij volgens Patrick Parez. De Knokke-Heistenaar is als vakjournalist goed thuis in de wereld van de cruises en de reisagenten. "Men spreidt het aantal schepen beter over de dag. Laat een schip toekomen ’s morgens vroeg en na de middag weggaan. Een ander kan dan weer wat later toekomen. Men kan dat dus sturen en dat is ook wat de CLIA, de cruise-industrie probeert te bereiken met de steden".