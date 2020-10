Veldrijden: Wout van Aert maakt comeback in Kortrijk

Wout van Aert maakt zijn comeback in het veldrijden op zaterdag 28 november op de Caps Urban Cross in Kortrijk. Dat heeft de stad laten weten.

"Top dat Wout bij ons start"

Schepen van Sport Arne Vandendriessche is erg tevreden: 'Ten eerste gaan we ervan uit dat de Caps Urban Cross gewoon doorgaat want het is een professioneel georganiseerde wedstrijd zonder publiek. Het is gewoonweg top dat Wout start bij ons, met dank aan G&V en Golazo.

Hij is dé publiekslieveling en zal veel mensen voor de buis halen. Dat worden weer topbeelden voor stad Kortrijk, live op Sporza, en top voor onze stadsmarketing. De sponsors van vorig jaar zijn ook gewoon aan boord gebleven én ik wil hen dan ook enorm bedanken. Niet evident in deze tijden.

Ik wil de handelaars ook nog op het hart drukken: we sluiten de Groeningebrug niet meer af en gaan pas vanaf 20u de vrijdagavond opbouwen."

"Ik denk dat de federale overheid de crossen zal laten doorgaan want ze zijn super professioneel georganiseerd door Golazo. Het parcours kan perfect afgesloten worden én dus veilig georganiseerd zonder publiek. Bovendien: mensen die in 'hun kot' moeten blijven hebben nood aan ontspanning. En wat is er beter om thuis te blijven dan een sportwedstrijd te volgen op tv", aldus Arne Vandendriessche.

Vorig jaar won Mathieu van der Poel de eerste editie van de CAPS Urban Cross in Kortrijk, voor Tim Merlier en Toon Aerts.

