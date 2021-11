De veiling van de oude kerstverlichting van de stad Brugge is een groter succes dan eerst gedacht. Er is al voor bijna 4.000 euro geboden.

Zoals bekend doet de stad een deel van de verlichting na 35 jaar van de hand. Het gaat om 38 armaturen die de vorm van de letter B hebben.

Na vier dagen heeft iemand al 200 euro geboden voor zo’n letter. Het laagste bod op een letter is momenteel 70. De minimum vraagprijs was 50 euro. Er zijn in totaal al bijna 300 biedingen uitgebracht. De veiling loopt nog tot midden volgende week.

