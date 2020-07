Veiligheidstips: zo hou je het hoofd koel

Het is erg heet en dus moeten we voorzichtig zijn. Lees hier enkele tips om het hoofd koel te houden én het veilig te houden in zo'n hitte.

Nog snel even naar de winkel om een voorraad ijsblokjes in te slaan? Laat je kinderen of huisdieren dan niet alleen achter in een afgesloten wagen . Voor je het weet ben je een half uur verder en wordt het gevaarlijk voor de achterblijvers in de auto.

Drink véél als het zo warm is ! Zelfs wanneer je geen dorst hebt. En dan bedoelen we natuurlijk water en geen alcohol. Ook dranken met cafeïne kan je maar beter vermijden. Zij zorgen er namelijk voor dat je vaker naar het toilet moet en je dus nog meer vocht verliest.

Strakke topjes en aansluitende shorts mogen je figuur misschien wel mooi accentueren, tijdens hete dagen kies je beter voor frisse jurkjes en shirts van luchtige materialen . Zo blijft je lichaamstemperatuur beter op peil.

Ben je een fervent sporter en is het tijd voor je dagelijkse workout? Stel je oefeningen uit tot 's avonds laat of 's morgens vroeg wanneer het iets frisser is. Bij aanhoudend warme temperaturen wacht je beter enkele dagen om zware fysieke inspanningen te leveren .

Hoewel je ten volle wil genieten van het fijne zonnetje en bijhorende temperaturen, blijf je beter binnen op momenten dat de temperatuur piekt (tussen 11u en 15u). Ga je toch buiten? Vergeet je dan zeker niet in te smeren met zonnecrème (met een hoge beschermingsgraad) en zet een pet of hoedje op!

Laat baby's en jonge kinderen bij voorkeur in de schaduw spelen . Smeer ook hen goed in met een sunblock en bescherm hun hoofdje met een pet of zonnehoedje. Er bestaat ook UV-beschermende kledij.

. Smeer ook hen goed in met een sunblock en bescherm hun hoofdje met een pet of zonnehoedje. Er bestaat ook UV-beschermende kledij. Heb je familieleden of vrienden die vaak alleen zitten en last kunnen hebben van de warmte. Ga dan geregeld even poolshoogte nemen en check of alles in orde is met hen. Vooral oudere mensen zijn heel kwetsbaar bij hoge temperaturen.

Extra tip voor wie met de wagen, bus of trein naar het werk gaat: neem altijd een water mee! Dat komt zeker van pas wanneer je onverwacht in de file komt te staan of wanneer je trein/bus in panne valt.

Zonneslag

Heb je te lang in de zon gezeten? En last van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en een rode huid? Dan heb je wellicht een zonneslag te pakken.

Zoek een koele omgeving op.

Stop met grote inspanningen te leveren.

Trek te warme kledij uit.

Leg eventueel koude kompressen of ijsblokjes in een zakje water op het lichaam (in de lies, onder de oksels, in de nek).

Besprenkel de huid met koud water.

Last van bewustzijnsstoornissen en moeite met ademen? Alarmeer 112!

bron: rodekruis.be

