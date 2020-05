Veiligheidsraad: dit wordt vandaag besproken

Kappers en markten terug open?

Nadat de meeste winkels afgelopen maandag aan de beurt waren, zullen mogelijk de contactberoepen, zoals de kappers, nu ook groen licht krijgen om te heropenen onder voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de markten. Daarnaast kunnen de musea en dierenparken mogelijk heropenen, ook onder voorwaarden, zoals via een ticketingsysteem.

Ploegsporten in open lucht weer mogelijk?

De Nationale Veiligheidsraad zal zich ook buigen over een stappenplan dat Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) heeft uitgewerkt samen met de sector en zijn regionale collega's. Dat stappenplan zou het vanaf 18 mei mogelijk maken dat alle sportactiviteiten van min-twaalfjarigen zonder toeschouwers kunnen hervatten in open lucht. Ook zou een beperkte groep van maximaal twintig volwassenen, inclusief sportbegeleider, vanaf die datum in open lucht en in georganiseerd verband kunnen sporten, mits naleving van de afstandsmaatregelen. Er zijn nadien uiteraard nog verschillende fases gepland. Zo zouden er vanaf 1 augustus weer sportevenementen kunnen plaatsvinden met een beperkt aantal deelnemers en toeschouwers.

En wat met jeugdkampen en tweedeverblijvers?

Mogelijk komt er ook duidelijkheid of de jeugdkampen deze zomer kunnen doorgaan, maar zeker is dat niet. En er wordt ook een nieuwe beslissing verwacht over de tweedeverblijvers aan de kust. Verschillende kustburgemeesters eisen sinds vorige week meer aandacht voor hun situatie.