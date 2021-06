Veiligheidsdiensten voorbereid op vondsten oorlogsmunitie

Maandag 14 juni 2021 werd er tijdens renovatiewerken op de luchthaven een projectiel aangetroffen. DOVO (de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen) besliste om het projectiel ter plaatse te ontmantelen. Voor de ontmanteling werd een veiligheidsperimeter ingesteld van 250 meter en werd de luchthaven tijdelijk ontruimd. Tijdens de ontmantelingsperiode waren er geen vluchten gepland. Er was geen impact was op het vliegverkeer.

Preventieve maatregelen

Bij het opbreken van de huidige verharding van vliegtuigparking Apron 2 werden al verschillende munitie-onderdelen gevonden (obussen, losse ontstekers, delen van springtuigen, een handgranaat,…). Deze werden telkens opgehaald en ontmanteld door DOVO.

De Vlaamse overheid treedt op als bouwheer voor deze werken. Ze laten zich bijstaan door een bedrijf gespecialiseerd in het opsporen en ruimen van UXO’s (Unexploded Ordnances), maar ook door DOVO en de lokale hulp- en veiligheidsdiensten in Oostende.

In samenwerking met die verschillende partners worden een aantal preventieve maatregelen getroffen en de luchthaven zelf staat in nauw contact met DOVO en heeft een speciale procedure bij dergelijke gevallen. Ook Stad Oostende heeft een veiligheidsplan klaar voor onmiddellijke interventie door DOVO. Er wordt niet meteen verwacht om oorlogstuig te vinden dat een dergelijk risico inhoudt, maar indien nodig is er uiteraard ook een evacuatieplan voor de omwonenden.