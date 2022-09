"Veiligheid en gezondheid niet meer gegarandeerd": Kind&Gezin heft vergunning kinderopvang Desselgem op

De beslissing om de vergunning van de kinderopvang langs de Gentseweg in te trekken is al genomen in augustus. "We heffen de vergunning niet meteen op omdat het geen acute kwestie was, en zo hebben ouders nog tijd om een alternatief te vinden voor hun kinderen," zegt Nele Wouters van het Agentschap Opgroeien. "Het ging hier om een samenloop van gegevens die ons deden besluiten dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen niet meer gegarandeerd was in die opvang. We heffen vergunning in elk niet lichtzinnig op want we beseffen dat dat voor een gezin een grote impact heeft."

De kinderopvang heeft 18 voltijdse plaatsen, verdeeld over meerdere kinderen en gezinnen.

Niet op de hoogte

De ouders kregen in augustus al uitleg van Kind&Gezin, maar waren niet op de hoogte van het onderzoek dat al twee jaar liep. "De kinderopvang moet sluiten na een procedure van meer dan twee jaar, iets waar wij als ouders niet van op de hoogte waren," zegt David Herman. "De meeste ouders werden nu pas geïnformeerd en vielen compleet uit de lucht. De vraag rijst dan ook bij de ouders waarom Kind en Gezin niet eerder transparant communiceert over de controles en vaststellingen die er in het verleden zijn geweest."

Snelle acties

De ouders kijken nu naar de stad Waregem, want er blijkt een tekort aan opvangplaatsen in de regio. "Slechts enkele ouders zijn erin geslaagd een oplossing te vinden voor een nieuwe kinderopvang. Tientallen ouders vingen echter bot in hun zoektocht naar een nieuwe opvang en zitten nu met de handen in het haar. Krachtdadige acties op korte termijn door de minister van welzijn Hilde Crevits en stad Waregem zijn hoogdringend en essentieel om de problemen bij de ouders en hun kinderen onmiddellijk weg te werken.’"